Сергеев в «Зените», Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, КХЛ продолжит чемпионат, успех Новака в суде, победа «МЮ», «Юве» потерял Кьезу, «Барса» продлила Умтити и другие новости

Доброе утро! Начинаем новый день с нашего дайджеста, как ещё-то! ☀️ Главное на этот час 1. Есть первый громкий трансфер зимы в РПЛ! Нападающий Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».