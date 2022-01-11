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Сергеев в «Зените», Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, КХЛ продолжит чемпионат, успех Новака в суде, победа «МЮ», «Юве» потерял Кьезу, «Барса» продлила Умтити и другие новости

Сергеев в «Зените», Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, КХЛ продолжит чемпионат, успех Новака в суде, победа «МЮ», «Юве» потерял Кьезу, «Барса» продлила Умтити и другие новости

Доброе утро! Начинаем новый день с нашего дайджеста, как ещё-то! ☀️ Главное на этот час  1. Есть первый громкий трансфер зимы в РПЛ! Нападающий Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».

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