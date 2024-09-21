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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Приготовить тирамису дома – запросто. Сделать савоярди и маскарпоне – тоже не сложно

Тирамису – от одного звука текут слюнки. Все мы любим лакомиться этим десертом в кафе. А как насчет того, чтобы испечь дома? Страшно решиться, боитесь, что не получится? Тирамису без маскарпоне и без яиц Рецепт для ленивых или эконом-вариант.

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