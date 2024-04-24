Актёр Лойе рассказал о съёмках с Абдуловым в сериале Next

Актёр Александр Лойе поделился воспоминаниями о съёмках в сериале Next, вышедшем на экраны 23 года назад, где главную роль — вора в законе Лавра — сыграл народный артист России Александр Абдулов, а сам Лойе исполнил роль его сына.
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