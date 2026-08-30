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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Захаряне: «В РПЛ был золотым мальчиком, все с него сдували пылинки. В Испании он 3-й год запасной, но претензии можно предъявлять только себе. Беда с дисциплиной, видимо»

Арсену Захаряну недостает дисциплинированности, допустил Вячеслав Колосков . «Понятно, что Захаряну тяжело дается то, что он третий год является запасным в « Сосьедаде ».

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