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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Дёмин попал в топ-3 лучших 20-летних игроков НБА по версии Bleacher Report, 23-летний Амен Томпсон обошел Паоло Банкеро, а 36-летний Дрю Холидэй – Дэмиана Лилларда

Bleacher Report составил рейтинг лучших игроков НБА для каждого возраста. Среди 20-летних первым стал Дилан Харпер («Сан-Антонио»), а Егор Дёмин («Бруклин») попал в категорию претендентов.

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