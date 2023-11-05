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Закон и Порядок

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Опять Сатановский! "Власть не бережет своих граждан, как это делает Израиль"

Опять Сатановский! "Власть не бережет своих граждан, как это делает Израиль"

Уволенный с проекта Соловьев Live политолог Сатановский пошел, по-моему, в разнос. Востоковед сравнил подход к сохранению жизней своих граждан руководством Израиля и России, и сравнение оказалось не в пользу нашей страны.

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