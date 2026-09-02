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Отец мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, потребовал 15 млн рублей

Отец мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, потребовал 15 млн рублей

Отец девятилетнего мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи, подал на хозяина собак иск о возмещении морального вреда в сумме 15 миллионов рублей.

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