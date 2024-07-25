Илон Маск заявил об угрозе банкротства США из-за госдолга

Global Look Press / Keystone Press Agency / Grzegorz Wajda Американский предприниматель Илон Маск предрек США банкротство после информации о том, что в 2024 году выплаты процентов по американскому госдолгу составят 1,14 триллиона долларов.
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