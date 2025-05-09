Депутат Иванов: избрание Льва XIV — это знаковое событие

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT заявил, что избрание кардинала Роберта Фрэнсиса Прево новым Папой Римским Львом XIV стало важным событием для всего христианского мира.