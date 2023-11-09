«Евросоюз выглядит неоднозначно». Политолог Макаренко оценил заявление французского политика Филиппо о выходе из ЕС

Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова французского политика Флориана Филиппо, который заявил, что Франции следует уступить место в ЕС Украине и выйти из союза.
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