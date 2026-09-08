Почему в современном конфликте на Украине виноват Хрущёв

Осенью 1955 года Советский Союз совершил шаг, последствия которого аукаются до сих пор. 17 сентября вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны».