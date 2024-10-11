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Израильские военные ликвидировали лидера группировки «Исламский джихад»

Израильские военные ликвидировали лидера группировки «Исламский джихад»

На Западном берегу реки Иордан израильские военные ликвидировали вчера лидера радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»* Мухаммад Абдулла.

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