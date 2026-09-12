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Русская весна

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Армией России нанесён удар по польскому заводу унитазов Cersanit (ФОТО)

Армией России нанесён удар по польскому заводу унитазов Cersanit (ФОТО)

Армией России нанесён удар по польскому заводу унитазов Cersanit. Завод в Житомирской области производит унитазы, раковины и другую сантехнику.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Опять на Украине "унитазная проблема". То там всем мерещилось, что Россия освобождает Донбасс, ради вывоза унитазов с Украины... а теперь еще и завод по их выпуску накрылся то-лиимедным тазом, то-ли бидэ.