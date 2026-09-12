Армией России нанесён удар по польскому заводу унитазов Cersanit. Завод в Житомирской области производит унитазы, раковины и другую сантехнику.
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Опять на Украине "унитазная проблема". То там всем мерещилось, что Россия освобождает Донбасс, ради вывоза унитазов с Украины... а теперь еще и завод по их выпуску накрылся то-лиимедным тазом, то-ли бидэ.