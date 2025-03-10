Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    "Давно пора, ядрена мать Умом Россию понимать!" И.ГуберманНо финны, думаю, ...
  • Вадим Кузнецов
    Вот для таких ситуаций и придуман перцовый баллончик."Будь женщиной!":...
  • Владимир Акулов
    Доброе  слово  в  воспитательных  целях  -  это  хорошо...Но  увесистый  подзатыльник  действует  на  некоторых  лучш...Рука сама тянется...

"Мы, армяне, всех вас кормим": Доцент Авакян унизил русских и прикрылся СВО. Диаспора сразу вмешалась

"Мы, армяне, всех вас кормим": Доцент Авакян унизил русских и прикрылся СВО. Диаспора сразу вмешалась

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Очередная иллюстрация нерушимой "дружбы народов" явила себя во всей красе в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Трусливый хач иди армяндию хачандию защищай а не в России штаны протирай. Еще проверить нужно где это ишачело купило документы доцента. 100% как мостостроитель медовар говновар в переходе на казанке в Москве.
Ответить
15 час.
Александр Гребнев
Убрать эту кормилицу пусть свои кормит мы и без мигрантов поживем и покушаем мать кормилица вот без России скоро скочуришся похудеешь быстро хотя там он тоже не нужен своих кормилец много
Ответить
14 час.
ВУ
Варлам Устрялов
надо подойти к нему толпой, и потребовать, чтобы он всех кормил постоянно.
Ответить
12 час.
наверх