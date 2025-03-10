ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Очередная иллюстрация нерушимой "дружбы народов" явила себя во всей красе в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.
"Мы, армяне, всех вас кормим": Доцент Авакян унизил русских и прикрылся СВО. Диаспора сразу вмешалась
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Трусливый хач иди армяндию хачандию защищай а не в России штаны протирай. Еще проверить нужно где это ишачело купило документы доцента. 100% как мостостроитель медовар говновар в переходе на казанке в Москве.
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15 час.
Александр Гребнев
Убрать эту кормилицу пусть свои кормит мы и без мигрантов поживем и покушаем мать кормилица вот без России скоро скочуришся похудеешь быстро хотя там он тоже не нужен своих кормилец много
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14 час.
ВУ
Варлам Устрялов
надо подойти к нему толпой, и потребовать, чтобы он всех кормил постоянно.
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12 час.
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