"Мы, армяне, всех вас кормим": Доцент Авакян унизил русских и прикрылся СВО. Диаспора сразу вмешалась

АЛЕКСАНДР Крымский Трусливый хач иди армяндию хачандию защищай а не в России штаны протирай. Еще проверить нужно где это ишачело купило документы доцента. 100% как мостостроитель медовар говновар в переходе на казанке в Москве.

Александр Гребнев Убрать эту кормилицу пусть свои кормит мы и без мигрантов поживем и покушаем мать кормилица вот без России скоро скочуришся похудеешь быстро хотя там он тоже не нужен своих кормилец много