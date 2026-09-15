Юристы рассказали, как вернуть деньги за реплику вместо брендовой вещи

Если покупатель получил подделку вместо брендовой вещи, он вправе отказаться от товара, но сначала потребуется доказать его неоригинальность.
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