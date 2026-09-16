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Аргументы недели

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Своих всё меньше, чужих всё больше: настораживающий путь российской демографии

Своих всё меньше, чужих всё больше: настораживающий путь российской демографии

Россия столкнулась с демографическим кризисом, который невозможно скрыть за красивыми отчётами и точечными мерами.

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Профиль пользователя Виталий Чуваев
Виталий Чуваевизменено

Я уже давно в интернете пытаюсь довести до людей простую истину. Чтобы женщины не делали аборты и при этом занимались сексом без боязни за будущее ребёнка, государство должно предоставить им альтернативу. Для этого достаточно в России многократно расширить сеть ДЕТСКИХ Домов и ПУНКТОВ приёма "ненужных детей".  С пунктами приёма отказников вообще просто. Их можно организовать при Родильных Домах. Построить здания. Обучить и набрать персонал. (При желании люди выкармливают даже новорождённых животных. Кстати, это огромное количество рабочих мест...).  Профессиональные воспитатели однозначно воспитают детей лучше, (чем многие молодые бестолковые мамашки), в духе патриотизма, порядочности, веры... Знаю, что многие нормальные женщины воспринимают эту идею в штыки. Но речь идёт только о ПЛОХИХ матерях, которые могут лишь рожать, но не готовы пахать на ниве воспитания.   Детские Дома разделить по возрастам. (Например: Ясли, Детсад и Школа). Я сам был в интернате и в памяти о нём лишь добрые воспоминания... Всё зависит от кадров, которых допустят в эти Детские Дома...  При этом, совершенно неважна национальность, вероисповедание, место проживания ... РОДИТЕЛЕЙ Вот вам и решение ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ!

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Гарант обеспечь коренному населению России льготы по ипотеке: при рождении третьего ребёнка государство полностью закрывает остаток суммы. При рождении четвёртого ребёнка выплачиет миллион, 50% оплаты ЖКХ, все виды льгот. Надбавки по зарплате от государства.

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

пока бизнесу привозят раб силу в том количестве а то и больше он о титульном народе не будет думать от слова совсем -РОДИНА ТО ЧТО У НИХ ЧТО У ЧИНОВНИКОВ ДАВНО УЖЕ НЕ РОССИЯ И КТО ТАКИЕ РУССКИЕ И СКОЛЬКО ИХ ИМ НАПЛЕВАТЬ ..ВОТ ЕСЛИ БЫ ОНИ ТОЧНО ЗНАЛИ БЫ  ЧТО ЗАВОЗА НЕ БУДЕТ ОТ СЛОВА СОВСЕМ --ТОГДА ОНИ БЫ ЗАДУМАЛИСЬ БЫ А КТО У НИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАБОТАТЬ БУДЕТ ---И НАЧАЛИ БЫ И ЖИЛЬЕМ НАПАРУ С ГОСУДАРСТВОМ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПОМОГАТЬ И САДИКИ С ШКОЛОЙ СТРОИТЬ РАНЬШЕ РАЗВИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРУ -----А ТАК ОНО ИМ НАДО ЭТА КАКАЯ ТО ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЖИЛЬЕМ ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОН ЕЩЕ НЕ КОРЕННОЙ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ ---ИЛИ МНЕ КТО РАССКАЖЕТ ЧТО АБРАМОВИЧ ПАТРИОТ ЧУБАЙС  НОЧАМИ НЕ СПЯТ И ДУМАЮТ О РУССКОМ НАРОДЕ ---У НИХ СВОЙ НАРОД ЕСТЬ И РОДИНА ЗА ИХ БАБЛО НИКОМУ НЕ ВЫДАСТ

Профиль пользователя Гулька
Гулька

Дети, поженившись хотели иметь как минимум 3 детей, а сейчас имея 2 призадумались... За все для детей нужно платить: образование, кружки, спортивные секции, детские сады... Квартира в ипотеке на миллионы и на 25 лет. Пашут вдвоем в 2-3 местах. То есть все время на работе... А таджики тем временем от Купецкой Юлии, уроженки Казахстана - мэра Мытищ - по знакомству получают сертификат на квартиру на 24 миллиона рублей, причем по подложным документам. ЗАЧЕМ РОССИЯНАМ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ?