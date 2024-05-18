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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

В рамках акции юнармейцы высадили саженцы сосны сибирской кедровой и саженцы лиственницы сибирской. .

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