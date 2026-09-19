Көрәшче Илфат Миңнегалиев сайлауга Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары медален тагып килгән

Танылган көрәшче, милли көрәш буенча биш тапкыр дөнья һәм Россия чемпионы, 2026 елда Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары җиңүчесе Илфат Миңнегалиев сайлауда тавышын туган Азнакай районында биргән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Загрузка комментариев…