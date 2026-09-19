НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Көрәшче Илфат Миңнегалиев сайлауга Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары медален тагып килгән

Көрәшче Илфат Миңнегалиев сайлауга Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары медален тагып килгән

Танылган көрәшче, милли көрәш буенча биш тапкыр дөнья һәм Россия чемпионы, 2026 елда Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары җиңүчесе Илфат Миңнегалиев сайлауда тавышын туган Азнакай районында биргән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…