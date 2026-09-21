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Мировое обозрение

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Захарова уверена, что история «отменит» Зеленского

Захарова уверена, что история «отменит» Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела прямую историческую параллель между нынешним киевским руководством и теми, кто пытался навязать миру свою волю через насилие.

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