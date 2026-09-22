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В Каменске-Уральском будут судить еще 8 фигурантов дела об истязаниях на автомойке

В Каменске-Уральском будут судить еще 8 фигурантов дела об истязаниях на автомойке

В Каменске-Уральском предстанут перед судом еще 8 обвиняемых по делу о похищении людей, в том числе несовершеннолетних, а также о грабеже, вымогательстве и истязаниях.

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