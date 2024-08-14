Свердловские врачи спасли женщину от смерти после вирусной инфекции

Специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно провели малоинвазивную операцию по устранению опасного сужения трахеи у 36-летнего пациента, страдавшего проблемами с дыханием после вирусной инфекции.
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