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Незаметный вредитель. Эти продукты содержат больше всего микропластика

Незаметный вредитель. Эти продукты содержат больше всего микропластика

Даже самый сознательный выбор пищи не спасает от ловушки микропластика. Недавние исследования показывают, что частицы пластика содержатся во многих популярных продуктах, таких как вода, рыба, а также соль или сахар.

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