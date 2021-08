Несколько дней назад под рубрикой «Мнение» экономист Джеффри Сакс на сайте The MarketWatch опубликовал статью под антивоенным — если не сказать «антиамериканским» — заголовком «Потратив триллионы долларов на войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии, США нечем похвастаться за свои усилия, кроме крови на песке» (After spending trillions of dollars on wars in Afghanistan, Iraq, Syria and Libya, the U.