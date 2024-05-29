«Городская управляющая компания» ответит перед судом за разрушение стен смоленского общежития

На публичные обращения смолян о потенциальной беде отреагировал надзорный орган В Промышленный районный суд Смоленска поступило исковое заявление заместителя прокурора района к ООО «Городская управляющая компания» о проведении ремонта участков разрушения наружных стен многоквартирного дома сложной планировки №37 в микрорайоне Южный.
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