Два офицера осуждены на четыре года за неотражение атаки ВСУ на Россию

Два офицера ВС РФ осуждены на четыре года лишения свободы за неотражение атаки ВСУ на Россию. Приговор по статье 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ) вынесен в России впервые.