«Динамо» поздравило Ивлева: «Шефу всея Руси и преданному болельщику клуба 51 год. Желаем побольше вкусного, поменьше вредного и побед любимой команды »

«Сегодня празднует день рождения Константин Ивлев . Преданному болельщику «Динамо» и шефу всея Руси исполнился 51 год! Желаем побольше вкусного, поменьше вредного, а также побед любимой команды », – сказано в сообщении бело-голубых.
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