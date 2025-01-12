«Динамо» поздравило Ивлева: «Шефу всея Руси и преданному болельщику клуба 51 год. Желаем побольше вкусного, поменьше вредного и побед любимой команды »

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«Сегодня празднует день рождения Константин Ивлев . Преданному болельщику «Динамо» и шефу всея Руси исполнился 51 год! Желаем побольше вкусного, поменьше вредного, а также побед любимой команды », – сказано в сообщении бело-голубых.