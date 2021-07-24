«Развалинами Рейхстага удовлетворен!»

Что стало с автографами советских солдат на стенах Рейхстага.Ни для кого не секрет, что после Берлинской наступательной операции весной 1945 года, Рейхстаг, объявленный главным символом нацистской Германии, представлял собой практически руины.
Что стало с автографами советских солдат на стенах Рейхстага.Ни для кого не секрет, что после Берлинской наступательной операции весной 1945 года, Рейхстаг, объявленный главным символом нацистской Германии, представлял собой практически руины.
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