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«Развалинами Рейхстага удовлетворен!»

«Развалинами Рейхстага удовлетворен!»

Что стало с автографами советских солдат на стенах Рейхстага.Ни для кого не секрет, что после Берлинской наступательной операции весной 1945 года, Рейхстаг, объявленный главным символом нацистской Германии, представлял собой практически руины.

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Валерий Протасов
Настенные надписи - это выплеск народных чувств, накипевших за годы войны. Надписи не передают и тысячной доли того горя, гнева и чувства справедливой мести и торжества победы над страшным врагом, что скопились в народной душе.
Альбина Колесникова
А что их удалять это память людей которые прошли этот трудный путь они победители.
Рушан Мухамеджанов
надписи-фигня! главное, что наши солдаты не убивали немецких стариков, детей, а кормили их...немцы надписей не оставляли,а оставляли пепелища, много повешанных и расстрелянных людей....уж лучше надписи!
Валерий Протасов
Правильно, Рушан!
Рушан Мухамеджанов
Спасибо!)
Борис Осипов
Василий Целовальников
Я был в этом здании (Рейхстаге), видел ещё сохранившиеся надписи! Был и в стеклянном куполе (после реставрации)! Пусть немцы, ещё тысячу лет, помнят эти надписи! Жить будет проще!!!
Vlad
в школе нам говорили, что в условиях капитуляции был пункт, по которому на "куполе рейхстага" ВСЕГДА должно было стоять КРАСНОЕ ЗНАМЯ ! и поэтому немцы купол снесли. Прокомментируйте.
odyssey2006 odyssey2007
Символы Победы - это наш советский образ жизни, это наша мораль, наша Правда ! Вот, что нам надо хранить не там, в Берлине, а у себя. К управлением объектами культурой в Москве и во всей стране большие вопросы. Во имя чего подедили наши предки ? Мало даже убрать одного руководителя департамента культуры. Пора в целом пересмотреть , кто насаждает нам западные ценности, какие силы враждебные управляют нашей культурой. Это настоящее бедствие для Москвы. Пора серьёзно разобраться с нарушениями и использованием го объектов культуры против населения города. Это и в Масштабах страны всё надо проверить.

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