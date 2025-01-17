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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик посвятил дубль Рюдигеру: «Он никогда меня не хвалит, и это хорошо. Вчера на тренировке против него было тяжело»

Форвард «Реала» отличился в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2 доп. вр.). «Я работаю каждый день, и эти два гола посвящаю Рюдигеру.

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