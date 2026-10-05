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Царьград

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Юрист Константин Зиновьев рассказал, как решить споры с соседями

Юрист Константин Зиновьев рассказал, как решить споры с соседями

Юрист Константин Зиновьев объяснил, как решать конфликты с соседями. Он советует обращаться в полицию и управляющие компании в случаях с мусором, шумом или распитием алкоголя.

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