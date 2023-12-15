Злоумышленники выманили у жительницы Якутии почти 12 млн рублей

Злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию, сообщила 15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия)«В ноябре 2023 года со страницы моего руководителя в Telegram о том, что проводится следствие и на меня выйдет сотрудник Федеральной службы безопасности по фамилии Смирнов», — рассказала потерпевшая.
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