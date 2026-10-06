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Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду

Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду

В течение месяца киевляне бегут на Западную Украину или за город – в частный сектор. Конечно, массовок перемещение горожан моментально отразилось на рынке столичной недвижимости, в том числе коммерческой.

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