«Ни пушек, ни масла» - у немецкой экономики нет денег на военные расходы и проседает «социалка». Многоходовочки Шольца добили Германию?

Эпоха классического империализма в новой форме возвращается в Европу, она ожидает от региональных капиталистических хищников блестящих во время марша боевых машин, шаркающих кавалерийской походкой подобранных чудо-богатырей и генералов с ярко-красными плюмажами, олицетворяющими воинственность европейского войска, которое непременно начнёт возвращать былую славу Старого Света на буржуазном поприще.
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