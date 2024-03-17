«Ни пушек, ни масла» - у немецкой экономики нет денег на военные расходы и проседает «социалка». Многоходовочки Шольца добили Германию?

Эпоха классического империализма в новой форме возвращается в Европу, она ожидает от региональных капиталистических хищников блестящих во время марша боевых машин, шаркающих кавалерийской походкой подобранных чудо-богатырей и генералов с ярко-красными плюмажами, олицетворяющими воинственность европейского войска, которое непременно начнёт возвращать былую славу Старого Света на буржуазном поприще.