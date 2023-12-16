Сотрудники фельдъегерской службы 15 декабря отметят свой праздник

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы в России ежегодно отмечают 17 декабря. Данный праздник был установлен в память об образовании в Российской империи отдельного фельдъегерского корпуса.
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