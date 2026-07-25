‼️🇺🇦💥Кадры ударов по Киеву, пожары разгораются ▪️Появились кадры прилетов с первого залпа. ▪️Есть повреждения в Шевченковском районе.
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‼️🇺🇦💥Кадры ударов по Киеву, пожары разгораются ▪️Появились кадры прилетов с первого залпа. ▪️Есть повреждения в Шевченковском районе.
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