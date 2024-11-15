Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Назван наиболее вероятный претендент на пост главы SEC при Трампе

Назван наиболее вероятный претендент на пост главы SEC при Трампе

Команда Дональда Трампа рассматривают кандидатуры ведущего юриста Robinhood, занимающегося розничным брокерством, а также банковских регуляторов и корпоративных юристов на пост глав ключевых финансовых агентств, который, как ожидается, вскоре будет представлен избранному президенту, сообщили Reuters несколько человек, осведомленных в этом вопросе.

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