Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова осудила высказывания вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который призвал «оторвать ноги» капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
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