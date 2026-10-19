Часть однопартийцев президента США открыто выступила против отмены санкций на российский дизельРешение Дональда Трампа покупать российское дизельное топливо и приостановить санкции против Москвы осложнило избирательную кампанию республиканцев за две недели до промежуточных выборов в Конгресс, пишет The Wall Street Journal.