AFP: минобороны Франции не выразило готовность к диалогу с РФ по Украине

Франция не выразила "готовности к диалогу" с Российской Федерацией по вопросу Украины в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Сергеем Шойгу и Себастьяном Лекорню, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) .
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