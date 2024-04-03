AFP: минобороны Франции не выразило готовность к диалогу с РФ по Украине

Франция не выразила "готовности к диалогу" с Российской Федерацией по вопросу Украины в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Сергеем Шойгу и Себастьяном Лекорню, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) .