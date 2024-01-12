«Я ушла от мужа. Точка»: Кудрявцева заявила о разрыве с Макаровым

Ведущая назвала причину проблем в отношениях. Лера Кудрявцева Социальные сетиПример отношений Леры Кудрявцевой с молодым мужем Игорем Макаровым на протяжении долгих лет вызывал зависть у коллег телеведущей.
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