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«Я ушла от мужа. Точка»: Кудрявцева заявила о разрыве с Макаровым

«Я ушла от мужа. Точка»: Кудрявцева заявила о разрыве с Макаровым

Ведущая назвала причину проблем в отношениях. Лера Кудрявцева Социальные сетиПример отношений Леры Кудрявцевой с молодым мужем Игорем Макаровым на протяжении долгих лет вызывал зависть у коллег телеведущей.

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