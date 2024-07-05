Проблема нехватки водителей автобусов в Новосибирской области нуждается в решении

Новосибирскую область продолжает беспокоить нехватка водителей категории D. На последнем заседании профильной рабочей группы Законодательного собрания региона было принято решение разработать целевую программу поддержки пассажирских перевозок и создать пилотные площадки для обучения водителей школьных автобусов и предприятий общественного транспорта.
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