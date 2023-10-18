Демографический спад – это «экзистенциальная ставка на наше будущее», говорит Мицотакис

Демографический спад в Греции - это "экзистенциальная ставка на наше будущее", которая "не должна стать статус-кво", заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на конференции, посвященной демографической ситуации в стране "Демография 2023: время действовать".
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