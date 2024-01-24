РБК узнал о подготовке МТС Банка к выходу на IPO в 2024 году

МТС Банк возобновил подготовку к выходу на IPO в 2024 году, выяснил РБК. Структуры АФК «Система», основанной Владимиром Евтушенковым, обсуждают размещение акций банка на бирже до конца года при наличии «окна возможностей», рассказали источники издания.
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