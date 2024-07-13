Все преступления против незаконной миграции могут стать тяжкими и особо тяжкими

Российские власти намерены ужесточить наказание за преступления, связанные с нелегальной миграцией. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что все подобные преступления будут классифицироваться как тяжкие и особо тяжкие.
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