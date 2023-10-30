Катар выкрутил руки европейцам: они 27 лет будут покупать дорогой СПГ

ВБ

Владимир Бурцев

Когда то, очень давно, ещё при СССР по делам посетил Ухту. Как правило в выходные по сезону в тайгу- за клюквой. В поездке, как всегда разные вопросы обсуждаются и обязательно за чаем- так принято. Тема газа всплыла- часто посещавшие этот регион иностранцы были шокированы, заявив что используя газ для отопления населением, вы топите ассигнациями... Да, газ дешевый, а если уровнять эл.энергию с газом по стоимости в те самые обделенные регионы, которые топят дровами, вопрос доставки газа возможно будет не актуален- ведь дело все в цене, тем более, что доставка эл.энергии уже проложена,- существующие сети, а если эл.энергия уже ресурс не государственный- ведь производство эл.энергии и генерирующие эл.станции в частных руках как то умалчивается- главное судя по ситуации для нас главное, что бы посредники с голоду не сдохли. Как то так.