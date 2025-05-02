«Мы сделали больше других стран»: благодаря Трампу у США появился свой День Победы

Глава Белого дома любит доводить любое обычное дело до гротеска и эпатажа. Теперь Трамп покусился на исторические факты и, одновременно, пообещал улучшить празднование единоличной победы Америки в каждой из мировых войн.
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