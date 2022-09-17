"Выгнала из дома, угнал авто": резонансное ДТП обсуждают в Приморье

"Выгнала из дома, угнал авто": резонансное ДТП обсуждают в Приморье

В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску Приморского края поступило заявление от 26-летнего местного жителя об угоне иномарки.

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