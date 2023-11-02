Яндекс меняет пароль на картинки. Яндекс ID стал графическим

Яндекс вводит беспарольный вход с использованием картинок для повышения безопасностиКомпания Яндекс представила новый метод беспарольного входа в систему, использующий изображения для повышения безопасности и удобства пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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