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25 советских плакатов о воспитании: «Мы должны с тобою сами помогать в хозяйстве маме»

25 советских плакатов о воспитании: «Мы должны с тобою сами помогать в хозяйстве маме»

Каких принципов воспитания придерживались в СССР? В СССР плакаты были едва ли не основной формой пропаганды.

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