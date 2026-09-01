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FiNE NEWS

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Великобритания усилила меры контроля за соблюдением санкций против России

Великобритания усилила меры контроля за соблюдением санкций против России

Великобритания приняла дополнительные меры для усиления контроля за соблюдением санкций, введённых в отношении России.

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