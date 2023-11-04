Ракета попала в корабль: В Минобороны назвали последствия удара ВСУ по Керчи

Ещё долго будут продолжаться налеты, и не один год. Пока не будет уничтожена вся система обороны.

ФЮ

Фаина Юсупова

Надо гнать эту гниду до самого Киева,не каких договоров с этими фашистами не заключать потому,что всё равно это будет бесполезно.Наши города так и будут бомбить,а то что типа с Зеленским подписывать договор-это фикция,снова будет не исполняться,снова будут бомбить по указки Америке и Запада(а в этом будут Россию объвенять,что договор сами нарушают).Будут вылазки бендеровцев на нашу территорию.Это будет бесконечно,так как укронацистов только могила справит.