ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, повреждён корабль, сообщили в Минобороны России.Армия Украины запустила 15 ракет в сторону Керчи.
Ракета попала в корабль: В Минобороны назвали последствия удара ВСУ по Керчи
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Ещё долго будут продолжаться налеты, и не один год. Пока не будет уничтожена вся система обороны.
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2 д.
ФЮ
Фаина Юсупова
Надо гнать эту гниду до самого Киева,не каких договоров с этими фашистами не заключать потому,что всё равно это будет бесполезно.Наши города так и будут бомбить,а то что типа с Зеленским подписывать договор-это фикция,снова будет не исполняться,снова будут бомбить по указки Америке и Запада(а в этом будут Россию объвенять,что договор сами нарушают).Будут вылазки бендеровцев на нашу территорию.Это будет бесконечно,так как укронацистов только могила справит.
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1 д.
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